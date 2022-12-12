В Украине создали бота для поиска Пунктов несокрушимости

Об этом сообщил в telegram-канале заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Тимошенко Кирилл.

"А чтобы было быстрее и удобнее их найти, разработали и запустили специальный бот-помощник @nezlamnistbot ", - говорится в сообщении.

Здесь граждане Украины могут получить информацию о: работе пунктов, их адресах, услугах, которые там можно получить.

"Важно! Адреса Пунктов Несокрушимости в населенных пунктах, расположенных рядом с линией боевых действий, не разглашаются из соображений безопасности", - отмечается.

В сообщении добавляется, что речь идет о Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Информацию о местоположении Пунктов Несокрушимости в этих регионах можете узнать в местных органах власти.

Напомним, 22 ноября Владимир Зеленский объявил о старте нового проекта поддержки людей – Пункты несокрушимости. Это места, где будет постоянно электричество, мобильная связь, интернет, тепло, вода, лекарства.

28 ноября стало известно, что на онлайн-карте Пункты несокрушимости разделили на три категории .

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