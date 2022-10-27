В Украине создали беспилотник SHARK, который может корректировать HIMARS
Украинская компания Ukrspecsystems разработала новый беспилотник SHARK, который может корректировать американские системы HIMARS и выполнять основные задания разведки и наблюдения
Об этом сообщает Ukrspecsystems .
Компания рассказывает, что разработка беспилотника началась уже после полномасштабного вторжения и через полгода аппарат уже летал. Ukrspecsystems отмечает, что беспилотник полностью украинский.
SHARK обладает высоконадежным модулем связи и камерой с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом, благодаря чему аппарат может углубиться в тыл оккупантов до 60 км. Аппарат может вести наблюдение на расстоянии до 5 км до объекта.
Время полета беспилотника составляет более 2 часов, крейсерская скорость – 70-90 км/ч, а максимальная скорость полета – 150 км/ч.
- 26 октября стало известно, что еще два комплекса беспилотников проекта "Глаза Арты" на базе БПЛА Poseidon поступят в украинские войска.
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