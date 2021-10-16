В Украине создали 900 мобильных бригад, которые будут следить за соблюдением карантина, - Ляшко

Об этом Ляшко заявил в интервью Радио Свобода .

По его словам, было создано 900 мобильных бригад, которые будут контролировать соблюдение противоэпидемического режима.

"Состоялось совещание, в котором участвовали все контролирующие органы, в частности Нацполиция, Госпродпотребслужба. Были привлечены главные государственные санитарные врачи как Украины, так и областей. Созданы 900 мобильных бригад, которые будут сейчас рейдовыми проверками контролировать соблюдение противоэпидемического режима", - сказал Ляшко.

Он добавил, что нарушителей привлекут к ответственности.

"Если кто-то думает, что может себе позволить не соблюдать, для этого и будут работать эти рейдовые бригады с проверками, чтобы выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности", - предупредил Ляшко.