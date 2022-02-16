В Украине создадут военную полицию: Рада приняла за основу законопроект

За соответствующий законопроект №4210, совершенствующий процедуры оборонного планирования с учетом опыта НАТО и государств-членов ЕС, проголосовали 317 депутатов в первом чтении на заседании Верховной Рады 16 февраля.



"Это комплексный пакет, который приведет к понятному принятию решений, понятным возможностям сил обороны. И это важно не только в сложившейся ситуации, но и для нашего будущего. В частности, для нашего надзора и понимания, что происходит с силами обороны", – уточнила заместитель председателя комитета Марьяна Безугла.



Документ о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам нацбезопасности и обороны об укреплении демократического гражданского контроля над ВСУ, усовершенствовании объединенного руководства силами обороны государства и планировании в сферах национальной безопасности и обороны рассматривался в повторном чтении - год назад за него не было достаточно голосов.



Законопроект вносит изменения в 19 законодательных актов.



Также Верховная Рада поддержала разграничение полномочий МВД и ГСЧС, основной целью которого является разделение исполнительных и законодательных функций.



По словам нардепа Регламентного комитета Павла Фролова, среди минусов документа то, что непонятно, какой центральный орган исполнительной власти будет обеспечивать пожарную и техногенную безопасность на территории зон отчуждения.



Также он создает неопределенность относительно организационно-правового статуса центров экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112.



Среди основных новшеств:



● Вводится новая терминология. Разграничиваются понятия "руководство", "военное руководство" и "управление войсками (силами)".

● Президенту Украины предоставляются полномочия по согласованию кандидатур на должности военного командования ВСУ и других военных формирований уровня командующего рода войск (сил).

● Определяются составляющие системы Министерства обороны Украины.

● Нормативно-правовые акты Министерства обороны Украины по оборонным вопросам становятся обязательными для выполнения всеми должностными лицами и государственными органами Украины.

● Четко обозначаются полномочия, подотчетность и ответственность Главнокомандующего ВСУ, начальника Генерального штаба ВСУ, командующих видов, отдельных родов войск (сил), командующего Объединенными силами ВСУ и других должностных лиц высшего военного командования.

● Министру обороны Украины предоставляются полномочия назначать и увольнять с должностей командующих отдельных родов войск (сил), а также первого заместителя и заместителей главы администрации Государственной специальной службы транспорта.

● Создаются условия для ускорения принятия решения о создании Военной полиции.

● Вводятся коды военных рангов НАТО в отношении военных званий Украины.



Член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что принятие этого законопроекта является продолжением курса на усиление обороноспособности страны, усовершенствование и состоятельность ВСУ.



"Если по состоянию на 2019 год к стандартам НАТО было имплементировано около 190 нормативно-правовых актов, то на сегодняшний день их уже около 300. И этот законопроект продолжает деятельность парламента по усилению обороноспособности Украины", - сказал Федор Вениславский.

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