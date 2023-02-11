В Украине создадут центр гуманитарного разминирования, - Шмыгаль
В Украине будет создан центр гуманитарного разминирования, который будет выполнять функции аналитического центра и обобщать информацию о потребностях разминирования министерств, ОВА, стран-партнеров и международных организаций
Об этом сообщили 11 февраля в telegram-канале премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"На сегодняшнем совещании с МВД, Минобороны, Минэкономики и ГСЧС обсудили проблемные вопросы гуманитарного разминирования в Украине и обязанности будущего учреждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинский центр гуманитарного разминирования улучшит координацию между всеми субъектами противоминной деятельности, а также привлечет все возможные ресурсы для проведения разминирования.
Также добавляется, что из-за российской агрессии Украина на сегодняшний день является одной из самых загрязненных минами и снарядами стран в мире. Гуманитарное разминирование является первым этапом восстановления деоккупированных территорий, позволяющим начать восстановление жилья и критической инфраструктуры.
- 10 февраля Шмыгаль сообщил, что Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ.
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