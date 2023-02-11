В Украине создадут центр гуманитарного разминирования, - Шмыгаль

Об этом сообщили 11 февраля в telegram-канале премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"На сегодняшнем совещании с МВД, Минобороны, Минэкономики и ГСЧС обсудили проблемные вопросы гуманитарного разминирования в Украине и обязанности будущего учреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинский центр гуманитарного разминирования улучшит координацию между всеми субъектами противоминной деятельности, а также привлечет все возможные ресурсы для проведения разминирования.

Также добавляется, что из-за российской агрессии Украина на сегодняшний день является одной из самых загрязненных минами и снарядами стран в мире. Гуманитарное разминирование является первым этапом восстановления деоккупированных территорий, позволяющим начать восстановление жилья и критической инфраструктуры.