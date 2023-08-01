Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество В Украине создадут "словарь нежелательной лексики" и критерии информации, недопустимой для распространения в медиа, - Герасимьюк

В Украине создадут "словарь нежелательной лексики" и критерии информации, недопустимой для распространения в медиа, - Герасимьюк

1 августа, 2023 вторник
12:35
Общество

Председатель Национального совета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк заявила о разработке в Украине словаря с "нежелательной" лексикой и критериев к информации, недопустимой для распространения в медиапространстве

Об этом она рассказала Интерфакс-Украина.

В частности, что касается критериев информации, которая может оскорблять чувства верующих и недопустима для распространения в эфире, глава Нацсовета заявила, что речь идет не только о чувствах верующих, но и о так называемых чувствительных сообществах - этнических, национальных, ЛГБТИК, сообществе людей с инвалидностью, ветеранских и других.

"Закон действительно ограничивает религиозные организации в праве входить в структуру собственности субъекта в сфере аудиовизуальных медиа, использующего радиочастотный спектр. Вопрос для дискуссии, по-моему. Однако не введены запреты создавать другие виды медиа, например печатные или онлайн-медиа. нам неизвестно о планах парламентариев внести корректировки в закон, чтобы изменить что-то в этом вопросе", - сказала Герасимьюк.

По ее словам, в Украине должно сформироваться медиапространство, свободное от дискриминации, фиксаций оскорбительных и некорректных стереотипов и языка вражды по отношению к любым гражданам страны по многим признакам.

Герасимьюк отметила, что для того, чтобы понять, как обустроить такую политику в информационном пространстве, регулятор провел уже несколько встреч - с ромским, еврейским, крымско-татарским сообществами, представителями мусульманских организаций, Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, а также налаживает сотрудничество с офисом омбудсмена через меморандум о совместных действиях.

"Готовятся меморандумы и с обозначенными сообществами - эта работа вызвала незаурядную общественную поддержку. Результатом этих встреч должны быть наработанный "словарь нежелательной лексики" и критерии недопустимой информации, а также совместная просветительская работа для медиа", - подчеркнула председатель Нацсовета.

По ее словам, этими критериями медиарегулятор будет пользоваться при принятии своих решений, пока органы сорегулирования не наработают соответствующие кодексы.

Кроме того, женщина рассказала, что также планируется проведение встреч с представителями арабских сообществ, ветеранскими организациями, организациями, представляющими людей с инвалидностью.

  • 23 марта Национальный совет по телевидению и радиовещанию выдал лицензию Центральной телерадиостудии Министерства обороны на спутниковое вещание "Армия ТВ".
Украина
журналисты
Читайте также:
ядерна зброя рф ракета
31 июля, 2023 понедельник
В МИД России назвали условие выведения тактического ядерного оружия из Беларуси
Роман Безсмертний
31 июля, 2023 понедельник
Одной из причин агрессии РФ - это планы Украины по разработке и добыче сланцевых углеводородов и освоению шельфа Черного моря, - Бессмертный
30 июля, 2023 воскресенье
Способны преодолевать 800 км, несут 300 кг боезаряда: на CNN впервые показали украинские боевые морские дроны
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.86
    Покупка 36.86
    Продажа 37.55
  • EUR
    Покупка 40.8
    Продажа 41.8
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
1 августа
14:02
OPINION
О контрнаступлении: перестаньте читать российские телеги
13:14
Преодолевает до 500 км: Украина начала производить дрон-камикадзе "Рубака"
13:06
В Херсонской области на российской мине подорвался тракторист
12:53
Военная хунта частично помиловала экс-лидера Мьянмы
12:51
Повреждения Крымского моста отсняли со спутника: фото Американского института предпринимательства
12:47
NASA потеряло связь с Voyager 2. В чем причина
12:36
Участники Social Camp Odesa
Первый всеукраинский форум Social Camp Odesa собрал более 500 человек
12:15
Prozorro
Закупки для восстановления Украины за счет международных организаций смогут проходить в Prozorro, - Минэкономики
12:11
Украинские саперы обезвредили более 416 тыс. боеприпасов с начала полномасштабного вторжения
12:10
Россияне обстреляли медучреждение в Херсоне: погиб врач, ранена медсестра
12:05
Резникова могут снять с поста министра обороны и назначить послом в Великобритании, - Гончаренко
12:05
Венгрия
США ужесточили условия безвизового режима для Венгрии
12:01
OPINION
Не Аристовым единым...
11:49
В Украине стал доступен ChatGPT для Android
11:39
СБУ задержала сотрудника ТЦК в Полтавской области: подозревает в помощи мужчинам уклоняться от мобилизации за $6 тысяч
11:32
Обзор
План Украины на случай, если Россия убьет Зеленского, удар по родному городу президента и поставка зерна через Хорватию. Акценты мировых СМИ 1 августа
11:25
Глава МИД Финляндии об окне возможностей для Украины: РФ может закончить войну, выведя все войска, в любое время
11:22
Три иностранных судна зашли в украинский порт под надзором самолетов НАТО, - Forbes
11:09
На фото: модернизованная больница в Горишних плавнях
В Горишних Плавнях реконструировали по европейским стандартам хирургическое отделение городской больницы
10:58
Активный и разнообразный образ жизни мышей обогащает их мозговую активность
10:52
ракета Storm Shadow
Storm Shadow тяжело перехватить обычной ПВО, но не стоит исключать, что Россия может их сбивать, - Игнат
10:36
Обновлено
Удар РФ по многоэтажке в Кривом Роге: количество пострадавших возросло до более чем 80
10:35
У РФ есть проблемы с обеспечением флангов и нехватка резервов на юге Украины, - британская разведка
10:14
Трое депутатов Киевсовета подозреваются в уклонении от военной службы
10:14
Инфографика
Курс валют на 1 августа: стоимость доллара и евро в обменниках
10:04
OPINION
Норам дроны не страшны
10:03
Эксклюзив
Эффект от попадания БПЛА по Москве расшатывает желание российского общества поддерживать политику Путина, - Згурец
09:57
луна
В августе жители Земли смогут увидеть уникальное явление двойной суперлуны
09:50
За сутки армия РФ обстреляла 9 областей Украины: 14 человек погибли, 115 ранены
09:36
Последствия вражеских обстрелов и ситуация на фронте: Зеленский провел совещание с военными и силовиками
09:33
У Украины есть план на случай гибели Зеленского: Politico назвало главные детали
09:15
Эксклюзив
ВСУ продвигаются в районе Великой Новоселки, - боец Войтко
09:13
Оккупанты заставляют становиться на учет в военкомате мужчин, получивших паспорт РФ в Новопсковщине Луганской области
08:35
Эксклюзив
Враг пытается компенсировать неудачи на передовой обстрелами по Авдеевке и позициям ВСУ, - начальник МВА Барабаш
08:35
Минобороны РФ обвинило ВСУ в атаке безэкипажными катерами двух кораблей Черноморского флота
08:26
Российская ДРГ безуспешно пыталась проникнуть на Черниговщину
08:16
Инфографика
Потери России за сутки войны в Украине: 500 военных, 17 боевых бронемашин, 10 БПЛА
08:07
Обновлено
Россия атаковала Харьков дронами: прилеты в общежитие и центр города, есть пострадавший
08:06
OPINION
Россия запросто может атаковать НАТО из Беларуси
07:48
США подтвердили намерение укрепить Договор о нераспространении ядерного оружия
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV