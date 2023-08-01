Об этом она рассказала Интерфакс-Украина.

В частности, что касается критериев информации, которая может оскорблять чувства верующих и недопустима для распространения в эфире, глава Нацсовета заявила, что речь идет не только о чувствах верующих, но и о так называемых чувствительных сообществах - этнических, национальных, ЛГБТИК, сообществе людей с инвалидностью, ветеранских и других.

"Закон действительно ограничивает религиозные организации в праве входить в структуру собственности субъекта в сфере аудиовизуальных медиа, использующего радиочастотный спектр. Вопрос для дискуссии, по-моему. Однако не введены запреты создавать другие виды медиа, например печатные или онлайн-медиа. нам неизвестно о планах парламентариев внести корректировки в закон, чтобы изменить что-то в этом вопросе", - сказала Герасимьюк.

По ее словам, в Украине должно сформироваться медиапространство, свободное от дискриминации, фиксаций оскорбительных и некорректных стереотипов и языка вражды по отношению к любым гражданам страны по многим признакам.

Герасимьюк отметила, что для того, чтобы понять, как обустроить такую политику в информационном пространстве, регулятор провел уже несколько встреч - с ромским, еврейским, крымско-татарским сообществами, представителями мусульманских организаций, Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, а также налаживает сотрудничество с офисом омбудсмена через меморандум о совместных действиях.

"Готовятся меморандумы и с обозначенными сообществами - эта работа вызвала незаурядную общественную поддержку. Результатом этих встреч должны быть наработанный "словарь нежелательной лексики" и критерии недопустимой информации, а также совместная просветительская работа для медиа", - подчеркнула председатель Нацсовета.

По ее словам, этими критериями медиарегулятор будет пользоваться при принятии своих решений, пока органы сорегулирования не наработают соответствующие кодексы.

Кроме того, женщина рассказала, что также планируется проведение встреч с представителями арабских сообществ, ветеранскими организациями, организациями, представляющими людей с инвалидностью.