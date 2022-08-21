"Это одно из евроинтергационных обязательств нашего государства в рамках соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Верховная Рада Украины в первом чтении приняла соответствующий законопроект", - пишет пресс-служба МВД Украины.

Отмечается, что на линию 112 смогут обращаться за помощью также люди, не владеющие государственным языком.