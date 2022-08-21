В Украине создадут систему экстренной помощи по единому номеру 112
Единственный номер экстренной помощи – одно из евроинтергационных обязательств нашего государства в рамках соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в фейсбуке.
Как говорится в сообщении, в Украине создается система экстренной помощи населению по единственному телефонному номеру 112.
Отмечается, что на линию 112 смогут обращаться за помощью также люди, не владеющие государственным языком.
"Заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый рассказал, что теперь, в случае ДТП, чтобы обратиться в службы экстренной помощи не нужно будет звонить по разным номерам телефонов, таким как 101, 102 или 103 достаточно будет набрать единый номер 112", – говорят в МВД Украины.
- Премьер-министр Денис Шмигаль сказал, что парламент рассмотрит 50 представленных и согласованных евроинтеграционных законопроектов.
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