В Украине создадут "Школу супергероев"
Правительство решило создать "Школу супергероев" - новую модель образовательного процесса для детей, длительно находящихся в больницах
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 октября, передает Еспресо.TV.
Кабмин одобрил постановление, предусматривающее создание и обеспечение работы государственного учреждения "Школа супергероев".
Также утвержден порядок избрания директора на конкурсной основе, а также условия оплаты труда и схемы должностных окладов.
В пояснительной записке говорится, что нынешняя модель, при которой образовательные услуги в больницах детям предоставляют учителя из обычных школ, что не обеспечивает учет особенностей такого образовательного процесса.
При этом большая часть таких детей не получает образовательные услуги в полной мере, а часть - за счет волонтеров, что не обеспечивает системности и непрерывности такого процесса.
Новая модель под названием "Школа супергероев" будет внедрена для обеспечения образовательных услуг детям, находящимся на стационарном лечении или которым оказывается реабилитационная помощь в больницах.
Отмечается, что речь идет о детях, у которых есть онкологические заболевания, СПИД, требующие постоянного гемодиализа, которые ждут операции, находятся в ожоговых центрах и психиатрических больницах.
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