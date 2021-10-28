В Украине создадут "Школу супергероев"

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 октября, передает Еспресо.TV.

Кабмин одобрил постановление, предусматривающее создание и обеспечение работы государственного учреждения "Школа супергероев".

Также утвержден порядок избрания директора на конкурсной основе, а также условия оплаты труда и схемы должностных окладов.

В пояснительной записке говорится, что нынешняя модель, при которой образовательные услуги в больницах детям предоставляют учителя из обычных школ, что не обеспечивает учет особенностей такого образовательного процесса.

При этом большая часть таких детей не получает образовательные услуги в полной мере, а часть - за счет волонтеров, что не обеспечивает системности и непрерывности такого процесса.

Новая модель под названием "Школа супергероев" будет внедрена для обеспечения образовательных услуг детям, находящимся на стационарном лечении или которым оказывается реабилитационная помощь в больницах.

Отмечается, что речь идет о детях, у которых есть онкологические заболевания, СПИД, требующие постоянного гемодиализа, которые ждут операции, находятся в ожоговых центрах и психиатрических больницах.

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