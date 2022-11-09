Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество В Украине создадут правозащитный штаб для предоставления миру информации о пленных

В Украине создадут правозащитный штаб для предоставления миру информации о пленных

9 ноября, 2022 среда
16:15
Общество

В Офисе президента заявили о создании правозащитного штаба, где будут обнародовать информацию для мира по поводу украинских пленных

Об этом информируют на сайте главы государства.

По инициативе руководителя Офиса президента Андрея Ермака участники заседания приняли решение о создании информационного правозащитного штаба, обнародующего важные для мирового правозащитного сообщества и СМИ данные о нарушении прав человека во время российской агрессии.

Фото с сайта www.president.gov.ua

Штаб станет площадкой для информационной поддержки вопросов украинских пленных и будет работать непрерывно.

"В ХХ веке мы дожились до того, что в центре Европы существуют концлагеря. Я имею в виду не только Оленовку, но и другие ужасные места. Мы должны давить на Российскую Федерацию со всех сторон, держать этот вопрос в фокусе на всех международных площадках и делать все от нас зависящее, чтобы получать информацию и работать над тем, чтобы появилась международная миссия", – подчеркнул Ермак.

Призвали украинские и международные правозащитные организации присоединяться к работе штаба.

Кроме того, предложено создать интерактивную выставку, посвященную украинским пленным, удерживаемым РФ.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец убежден, что Международный комитет Красного Креста продемонстрировал свою неэффективность и даже нежелание контролировать соблюдение Россией норм гуманитарного права и Женевской конвенции.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото с сайта www.president.gov.ua

"Как правозащитники мы должны искать новые площадки, новые механизмы, чтобы справиться с этим вызовом. Поэтому приглашаю всех присоединиться к этой инициативе и вовлекать коллег со всего мира", - подчеркнул Лубинец.

Уполномоченный также заявил, что международное сообщество омбудсменов поддерживает создание новых миссий и площадок, где будут подняты вопросы прав украинских военнопленных и гражданских заложников, а также депортированных детей, которых РФ продолжает вывозить с временно оккупированных территорий.

  • 29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. В результате обстрела погиб 41 человек, 130 - были ранены.
  • 30 августа стало известно, что азовцев в Оленовке могли взорвать зарядом от огнемета.
  • Сотрудники Красного Креста зафиксировали данные около 1800 защитников Мариуполя, которые выходили из осажденного российскими оккупантами завода "Азовсталь", но не могут их посетить.
  • Международный комитет Красного Креста не прекратил свою работу в Украине из-за опасений о безопасности своих работников, как сообщалось ранее.
  • Зеленский заявил, что Красный Крест не имеет доступа к украинским пленным военным, подвергаемым пыткам россиянами, но организация и не пытается что-то сделать, чтобы найти способ попасть к ним. 13 октября Украина поставила "безальтернативное требование" частному гуманитарному учреждению "Международный Комитет Красного Креста" в течение трех дней направить миссию в колонию в оккупированной Оленовке, где содержатся украинские пленные. В противном случае, наша страна будет применять все возможные информационные и дипломатические средства для сдвига с места этого вопроса.
  • Посол России в Ватикане Александр Авдеев заявил, что обмен пленными происходит с учетом списков пленных военнослужащих ВСУ, которые передает Папа Римский Франциск.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
пленние
война с Россией
Читайте также:
ВСУ
8 ноября, 2022 вторник
Много вражеской пехоты полегло на Бахмутском направлении, - командир роты батальона "Свобода" Оропай
Катерина Бех
9 ноября, 2022 среда
Биатлонистка, выступавшая за сборную Украины, получила вид на жительство в России
Андрій Піонтковський
5 ноября, 2022 суббота
Похоже, что Россия нашла себе более надежного и мощного союзника, чем США для Украины, - Пионтковский
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.91
    Покупка 39.91
    Продажа 40.62
  • EUR
    Покупка 39.16
    Продажа 40.16
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
9 ноября
16:57
Обновлено
УПЛ: "Днепр-1" победил "Колос", результаты других матчей 12-го тура
16:40
Забужко получила премию городского совета Кракова имени Станислава Винценза
16:38
БМП Dingo, ракеты для Iris-T SLM, антидронные датчики и транспортеры Oshkosh. В Украину прибыла новая партия военной помощи из Германии
16:35
ЦПИ назвал основной нарратив России, который 9 ноября продвигают пропагандисты
16:26
Израиль заявил об отсутствии производственных возможностей для поставки Украине средств ПВО
16:22
Мария Захарова
В МИД РФ заявили о готовности к переговорам "с учетом текущих реалий"
16:12
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:03
Обновлено
Вооруженные люди заблокировали офис Укрнафты. БЭБ проводит обыски по подозрению в неуплате более 700 млн грн налогов
15:54
США и РФ готовят переговоры по контролю над ядерным оружием
15:52
Эксклюзив
На Луганщине ВСУ за сутки уничтожили более 200 кафиров и три новейших САУ, - пресс-секретарь Восточной группировки войск Череватый
15:51
Обновлено
Рубли не пахнут: какие известные бренды остались работать в России
15:48
Главный конкурент Бензема в борьбе за "Золотой мяч" пропустит ЧМ-2022
15:41
ВСУ за ночь 130 раз ударили по позициям врага на юге страны, - ОК "Юг"
15:38
Эксклюзив
Наливайченко рассказал, какой должна быть позиция Украины в случае возможных переговоров с РФ
15:34
Пропагандисты РФ заявили о гибели заместителя оккупационного главы Херсонщины Стремоусова
15:30
Пятерых боевиков "ЛДНР" приговорили к 13 годам заключения за штурм Мариуполя и Северодонецка
15:30
Эксклюзив
В Мелитополе кадыровец под действием наркотиков выстрелил в пациента местной больницы, - мэр Федоров
15:13
Еврокомиссия официально предложила выделить Украине 18 млрд евро
15:11
Посол ЕС принял участие в радиодиктанте национального единства
15:09
Российские хакеры рассылают письма с вирусами от имени Госспецсвязи
15:06
Умер бывший народный депутат Юрий Кармазин
14:55
Короля Чарльза III забросали яйцами во время визита в Йоркшир
14:45
На Херсонщине снаряд попал в кафе, где обедали оккупанты и окопались неподалеку
14:44
Сенат США
В США явка избирателей в этом году вторая по показателям более 50 лет, - BBC
14:40
Пеп Гвардиола
"Это безумие": Гвардиола раскритиковал решение провести ЧМ-2022 посреди клубного сезона
14:35
Для туристов с инвалидностью составили топ-10 самых удобных городов мира
14:34
Ночная атака по Днепру: в Минобороны РФ сказали, куда целились оккупанты
14:30
Российские оккупанты на подступах к Каховской ГЭС укрепили фортификационные сооружения
14:29
В Украине в четверг ожидается туман, который значительно ухудшит видимость
14:03
С экс-лидером "Динамо" в составе: Хорватия обнародовала заявку на ЧМ-2022
13:59
Эксклюзив
В оккупантов начался обвал всей линии фронта на Херсонском направлении, - депутат облсовета Хлань
13:55
Оккупанты взорвали пять мостов на Херсонщине, чтобы сдержать ВСУ, - депутат облсовета
13:51
Папа Римский заявил, что войну в Украине невозможно закончить "инфантильной логикой оружия"
13:42
Иностранные партнеры не склоняют украинскую власть к переговорам с Россией, - СМИ
13:34
РФ выпустила по Украине свыше 400 "шахедов", большинство уничтожили силы ПВО
13:33
Столтенберг назвал дату и место следующего саммита НАТО
13:29
Николай Патрушев
Секретарь российского Совбеза Патрушев приехал в Иран. У Зеленского сказали зачем
13:29
Ирландия поддерживает скорейшее вступление Украины в ЕС – глава МИД
12:58
Россия совершает кибератаки на энергетические объекты в Украине: в СБУ оценили угрозу
12:53
Британия пришлет ВСУ палатки с подогревом и 25 тыс. комплектов одежды для экстремальных холодов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV