Об этом информируют на сайте главы государства.

По инициативе руководителя Офиса президента Андрея Ермака участники заседания приняли решение о создании информационного правозащитного штаба, обнародующего важные для мирового правозащитного сообщества и СМИ данные о нарушении прав человека во время российской агрессии.

Фото с сайта www.president.gov.ua

Штаб станет площадкой для информационной поддержки вопросов украинских пленных и будет работать непрерывно.

"В ХХ веке мы дожились до того, что в центре Европы существуют концлагеря. Я имею в виду не только Оленовку, но и другие ужасные места. Мы должны давить на Российскую Федерацию со всех сторон, держать этот вопрос в фокусе на всех международных площадках и делать все от нас зависящее, чтобы получать информацию и работать над тем, чтобы появилась международная миссия", – подчеркнул Ермак.

Призвали украинские и международные правозащитные организации присоединяться к работе штаба.

Кроме того, предложено создать интерактивную выставку, посвященную украинским пленным, удерживаемым РФ.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец убежден, что Международный комитет Красного Креста продемонстрировал свою неэффективность и даже нежелание контролировать соблюдение Россией норм гуманитарного права и Женевской конвенции.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото с сайта www.president.gov.ua

"Как правозащитники мы должны искать новые площадки, новые механизмы, чтобы справиться с этим вызовом. Поэтому приглашаю всех присоединиться к этой инициативе и вовлекать коллег со всего мира", - подчеркнул Лубинец.

Уполномоченный также заявил, что международное сообщество омбудсменов поддерживает создание новых миссий и площадок, где будут подняты вопросы прав украинских военнопленных и гражданских заложников, а также депортированных детей, которых РФ продолжает вывозить с временно оккупированных территорий.

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. В результате обстрела погиб 41 человек, 130 - были ранены.

30 августа стало известно, что азовцев в Оленовке могли взорвать зарядом от огнемета.

Сотрудники Красного Креста зафиксировали данные около 1800 защитников Мариуполя, которые выходили из осажденного российскими оккупантами завода "Азовсталь", но не могут их посетить.

Международный комитет Красного Креста не прекратил свою работу в Украине из-за опасений о безопасности своих работников, как сообщалось ранее.

Зеленский заявил, что Красный Крест не имеет доступа к украинским пленным военным, подвергаемым пыткам россиянами, но организация и не пытается что-то сделать, чтобы найти способ попасть к ним. 13 октября Украина поставила "безальтернативное требование" частному гуманитарному учреждению "Международный Комитет Красного Креста" в течение трех дней направить миссию в колонию в оккупированной Оленовке, где содержатся украинские пленные. В противном случае, наша страна будет применять все возможные информационные и дипломатические средства для сдвига с места этого вопроса.

Посол России в Ватикане Александр Авдеев заявил, что обмен пленными происходит с учетом списков пленных военнослужащих ВСУ, которые передает Папа Римский Франциск.