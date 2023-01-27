В Украине создадут первые в мире ударные роты БПЛА
В Украине создан координационный штаб для развертывания работы первой в мире ударной роты беспилотных летательных аппаратов
Об этом сообщили в министерстве обороны.
Отмечается, что решение о создании ударной роты БПЛА принял на Ставке Главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный.
"Совместно с министерством обороны Украины, Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины и Госспецсвязи, в рамках проекта "Армия дронов", создан Координационный штаб с ключевыми министерствами и службами для полноценной реализации проекта", - подчеркнули в министерстве.
Для организации ударной роты БПЛА уже отобрали специалистов, возглавляющих группировку:
"Каждая из них получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование, чтобы преодолевать врага в горячих точках. Главный партнер по обучению ударным ротам - военная школа Боривитер", - добавили в ведомстве.
- Напомним, также в Украину прибыли шесть систем для защиты энергетических объектов от вражеских дронов. "Ловцы шахедов" разработаны по современным американским технологиям.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.59Продажа 43.58
- Актуальное
- Важное