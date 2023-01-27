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В Украине создадут первые в мире ударные роты БПЛА

27 января, 2023 пятница
16:02
война с Россией

В Украине создан координационный штаб для развертывания работы первой в мире ударной роты беспилотных летательных аппаратов

Об этом сообщили в министерстве обороны.

Отмечается, что решение о создании ударной роты БПЛА принял на Ставке Главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный.

"Совместно с министерством обороны Украины, Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины и Госспецсвязи, в рамках проекта "Армия дронов", создан Координационный штаб с ключевыми министерствами и службами для полноценной реализации проекта", - подчеркнули в министерстве.

Для организации ударной роты БПЛА уже отобрали специалистов, возглавляющих группировку:

"Каждая из них получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование, чтобы преодолевать врага в горячих точках. Главный партнер по обучению ударным ротам - военная школа Боривитер", - добавили в ведомстве.

  • Напомним, также в Украину прибыли шесть систем для защиты энергетических объектов от вражеских дронов. "Ловцы шахедов" разработаны по современным американским технологиям.

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Украина
оружие
военные силы Украины
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