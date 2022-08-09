В Украине создадут онлайн-платформу "Национальный корпус крымскотатарского языка"
Онлайн-платформа "Национальный корпус крымскотатарского языка" будет выполнять функцию открытой библиотеки учебно-образовательных и научных материалов по крымскотатарскому языку
Об этом сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.
Как говорится в сообщении, в рамках реализации Стратегии развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы в Украине будет создан Национальный корпус крымскотатарского языка (НККМ).
"Это онлайн-платформа, которая будет выполнять функцию открытой библиотеки учебно-образовательных и научных материалов по крымскотатарскому языку. НККМ – исключительный и упорядоченный языковой корпус крымскотатарских текстов разных жанров с широким спектром поиска слов по разным параметрам", - пишет пресс-служба Министерства.
По информации пресс-службы, эта платформа будет регулярно пополняться массивами научных статей, монографий, художественной, биографической и другой литературы, газетной публицистики и тому подобного и в долгосрочной перспективе составит более 1 млн словоупотреблений.
"Онлайн-платформа призвана стать мощным инструментом для студентов, ученых, исследователей, практикующих преподавателей и другого круга заинтересованных лиц, желающих выучить указанный язык", - отметили в Министерстве.
Также сообщается, что организация ЮНЕСКО внесла крымскотатарский в список находящихся под серьезной угрозой языков.
Проект создания НККМ реализуется в рамках сотрудничества между Минреинтеграции, Киевским национальным университетом им. Т. Шевченко, Таврическим национальным университетом им. В. И. Вернадского, молодежной общественной организацией QIRI'M YOUNG при поддержке программы "Электронное управление для подотчетности власти и участия громады (EGAP)", внедряемой "Фондом Восточная Европа".
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