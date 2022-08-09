В Украине создадут онлайн-платформу "Национальный корпус крымскотатарского языка"

Об этом сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как говорится в сообщении, в рамках реализации Стратегии развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы в Украине будет создан Национальный корпус крымскотатарского языка (НККМ).

"Это онлайн-платформа, которая будет выполнять функцию открытой библиотеки учебно-образовательных и научных материалов по крымскотатарскому языку. НККМ – исключительный и упорядоченный языковой корпус крымскотатарских текстов разных жанров с широким спектром поиска слов по разным параметрам", - пишет пресс-служба Министерства.

По информации пресс-службы, эта платформа будет регулярно пополняться массивами научных статей, монографий, художественной, биографической и другой литературы, газетной публицистики и тому подобного и в долгосрочной перспективе составит более 1 млн словоупотреблений.

"Онлайн-платформа призвана стать мощным инструментом для студентов, ученых, исследователей, практикующих преподавателей и другого круга заинтересованных лиц, желающих выучить указанный язык", - отметили в Министерстве.

Также сообщается, что организация ЮНЕСКО внесла крымскотатарский в список находящихся под серьезной угрозой языков.

Проект создания НККМ реализуется в рамках сотрудничества между Минреинтеграции, Киевским национальным университетом им. Т. Шевченко, Таврическим национальным университетом им. В. И. Вернадского, молодежной общественной организацией QIRI'M YOUNG при поддержке программы "Электронное управление для подотчетности власти и участия громады (EGAP)", внедряемой "Фондом Восточная Европа".

В Украине отмечается Международный день коренных народов ежегодно 9 августа, начиная с 1994 года. В Украине есть три коренных народа: крымские татары, караимы и крымчаки.

Палата общин Канады единогласно одобрила резолюцию о признании массовой депортации крымских татар в 1944 году актом геноцида.

18 мая 2022 года исполнилось 78 лет с начала депортации советским режимом крымских татар из Крыма. По официальным данным, было депортировано 183 144 человека, а по татарским источникам – более 400 тысяч, из которых в течение первого полутора лет умерло около 46% депортированных.

Во Львове почтили память жертв геноцида крымскотатарского народа.

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