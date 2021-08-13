В Украине создадут новую систему оповещения о чрезвычайных ситуациях, - Федоров

Об этом сообщает ТСН .

Он отметил, что сейчас строится новая система Мультиплекс МХ-7 и в рамках этого проекта будет создана система оповещения. Сегодня этим вопросом занимаются Госспецсвязи и Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Федоров пояснил суть этой системы: при необходимости всех граждан планируют оповещать в режиме реального времени о чрезвычайных происшествиях в стране.

"Было решение СНБО - и согласно этому решению для начала строительства выделяется бюджет Министерством финансов. Есть экшн-план, как все быстро сделать в течение полугода после того, как появится финансирование", - подчеркнул министр.

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