В Украине создадут национальную сеть станций для зарядки электромобилей
Энергоатом и Укргазбанк подписали меморандум о совместной реализации проекта по развертыванию национальной сети зарядных станций для электрокаров
Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.
Меморандум предусматривает совместную реализацию проекта с использованием финансовых возможностей Укргазбанка и производственно-технического потенциала Энергоатома как крупнейшего производителя электроэнергии в Украине.
"Сегодня сделан еще один важный шаг развития инфраструктуры электрического транспорта и создания национальной сети зарядных станций в Украине, определены источники финансирования для строительства этой сети на территории всей страны", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.
В частности, отметил Галущенко, развертывание сети способствует выполнению Украиной международных обязательств по декарбонизации и уменьшению загрязнения окружающей среды.
В Энергоатоме говорят, что имеют значительные резервные мощности для производства "дешевой и чистой электроэнергии", которая может поставляться также и на новые сегменты внутреннего рынка.
"Для Энергоатома это также и выход на розничный рынок продаж электроэнергии, что существенно увеличит капитализацию компании", – считает глава НАЭК Петр Котин.
В прошлом году украинцы приобрели 8,5 тысячи электрокаров – на 20% больше, чем в 2020 году, отметили в Энергоатоме. В апреле-мае 2022 года при этом спрос на электроавтомобили в Украине вырос в 15 раз, в частности вследствие дефицита горючего и роста цен на него.
На 1 июня в Украине зарегистрировано 36,6 тысяч электроавтомобилей, ежемесячный прирост парка электрокаров составляет около 800 автомобилей.
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