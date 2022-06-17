Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.

Меморандум предусматривает совместную реализацию проекта с использованием финансовых возможностей Укргазбанка и производственно-технического потенциала Энергоатома как крупнейшего производителя электроэнергии в Украине.

"Сегодня сделан еще один важный шаг развития инфраструктуры электрического транспорта и создания национальной сети зарядных станций в Украине, определены источники финансирования для строительства этой сети на территории всей страны", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

В частности, отметил Галущенко, развертывание сети способствует выполнению Украиной международных обязательств по декарбонизации и уменьшению загрязнения окружающей среды.

В Энергоатоме говорят, что имеют значительные резервные мощности для производства "дешевой и чистой электроэнергии", которая может поставляться также и на новые сегменты внутреннего рынка.

"Для Энергоатома это также и выход на розничный рынок продаж электроэнергии, что существенно увеличит капитализацию компании", – считает глава НАЭК Петр Котин.

В прошлом году украинцы приобрели 8,5 тысячи электрокаров – на 20% больше, чем в 2020 году, отметили в Энергоатоме. В апреле-мае 2022 года при этом спрос на электроавтомобили в Украине вырос в 15 раз, в частности вследствие дефицита горючего и роста цен на него.

На 1 июня в Украине зарегистрировано 36,6 тысяч электроавтомобилей, ежемесячный прирост парка электрокаров составляет около 800 автомобилей.

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