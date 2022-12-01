В Украине создадут на 100% государственную энергетическую компанию

Об этом говорится на правительственном портале.

"Кабинет министров постановляет: создать акционерное общество "Украинские распределительные сети", 100% акций которого принадлежит государству, полномочия по управлению корпоративными правами государства в уставном капитале которого осуществляет Министерство энергетики", – говорится в постановлении.

На "Украинские распределительные сети" будет выделено 1,5 млрд грн. Размещение акций компании запланировано до 30 января следующего года.

Также в уставный капитал новой компании передали государственные пакеты акций Хмельницкоблэнерго на 847,7 млн грн. по текущей рыночной стоимости и Николаевоблэнерго на 666,2 млн грн.

Согласно документу, Министерству энергетики Украины поручили принять решение об учреждении УРС, обеспечить оплату полной стоимости ее акций, утвердить устав, создать органы управления, избрать членов наблюдательного совета и провести все необходимые действия для старта работы компании.

14 мая следователи Государственного бюро расследований за процессуального руководства Офиса генерального прокурора проводят досудебное расследование деятельности в Украине российской преступной организации "Лужники", которая представлена финансово-промышленной группой VS Energy.

16 ноября суд наложил арест на контрольные пакеты акций Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго, Житомироблэнерго, Ривнеоблэнерго и Черновцыоблэнерго. Их контролирует российская организация.

24 ноября Служба безопасности Украины проводила обыск в VS Energy, которая имеет акции 5 облэнерго, подконтрольные российской организации "Лужники".

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