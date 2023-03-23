В Украине создадут мемориальное военное кладбище
Министерство культуры и информационной политики анонсировало создание мемориального военного кладбища в Украине
Об этом министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил во время брифинга.
"У нас есть национальный комплекс "Быковнянские могилы", заповедник, стоящий на выезде из Киева на Броварском шоссе. Это место памяти, место расстрелянных под сталинскими репрессиями украинцев, поляков. И мы думаем, что вполне уместно рядом создать и место уважения нашим погибшим военным", - заявил министр.
Выбор места обусловлен еще и подчинением заповедника Министерству культуры и информационной политики. Так что превратить его в мемориал получится быстро, говорит чиновник.
"Это место памяти бойцам-героям борьбы за независимость будет логично сочетается с чествованием памяти тех, кого расстреляли во время сталинских репрессий. Такой подход позволит это сделать уже осенью этого года", - добавил Ткаченко.
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