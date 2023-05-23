В Украине создадут Корпус морской пехоты, - Зеленский

Об этом он заявил во время мероприятий ко Дню морской пехоты.

"Сегодня имею честь объявить, что принято решение значительно увеличить потенциал украинской морской пехоты - создать Корпус морской пехоты. Государство будет делать все для развития этого важного, крепкого рода войск", - пояснил Зеленский.

Президент Украины напомнил, что морская пехота участвовала в боях за Мариуполь, Авдеевку и Волноваху, держала оборону Николаева, продолжает прикрывать Одессу и защищать Херсонщину. Также пехотинцы были вовлечены в операцию по освобождению острова Змеиный.