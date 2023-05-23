В Украине создадут Корпус морской пехоты, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский объявил о создании Корпуса морской пехоты. Для этого формируют новые бригады морских пехотинцев
Об этом он заявил во время мероприятий ко Дню морской пехоты.
"Сегодня имею честь объявить, что принято решение значительно увеличить потенциал украинской морской пехоты - создать Корпус морской пехоты. Государство будет делать все для развития этого важного, крепкого рода войск", - пояснил Зеленский.
Президент Украины напомнил, что морская пехота участвовала в боях за Мариуполь, Авдеевку и Волноваху, держала оборону Николаева, продолжает прикрывать Одессу и защищать Херсонщину. Также пехотинцы были вовлечены в операцию по освобождению острова Змеиный.
- Возвращаясь из заграничного визита, президент Владимир Зеленский по случаю Дня морской пехоты посетил передовые позиции Вооруженных Сил Украины в полосе обороны Угледар – Марьинка в Донецкой области
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