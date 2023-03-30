В Украине создадут Координационный центр по психическому здоровью
Правительство объявило о создании Координационного центра по психическому здоровью для помощи военным и гражданским
Об этом говорится на Правительственном портале .
"Из-за полномасштабной войны России против Украины возросло количество украинцев, нуждающихся в профессиональной помощи в сфере охраны психического здоровья. Речь идет как о военнослужащих и ветеранах, так и гражданских людях, подвергшихся влиянию крайне негативных и травматических факторов стресса", - говорится. в сообщении.
Координационный центр будет оказывать поддержку Кабинету Министров Украины для координации действий между центральными и местными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также разработке и имплементации Всеукраинской программы ментального здоровья.
В состав Координационного центра войдут украинские ученые и эксперты в сфере психического здоровья, представители общественных, экспертных организаций, ассоциаций и других непредпринимательских обществ и учреждений.
- Во вторник, 21 марта, правительство Латвии поддержало инициативу министерства здравоохранения по передаче Украине оборудования на €297 861.
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