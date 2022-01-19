В Украине создадут Государственную службу по делам детей
19 января правительство предусмотрело создание Государственной службы Украины по делам детей
Об этом написал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук .
"Кабинет Министров Украины предусмотрел образование Государственной службы Украины по делам детей", – сообщил он.
Это произошло в соответствии с требованиями Постановления Верховной Рады Украины "Об обращении Верховной Рады Украины в Кабинет Министров Украины о создании центрального органа исполнительной власти в сфере защиты прав детей – Государственной службы Украины по делам детей" от 30 ноября 2021 года.
"Указанную службу предлагается создать как ЦОИВ со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере усыновления и защиты прав детей. Положения об образовании соответствующего органа вступят в силу одновременно с Законом Украины, определяющим специальный статус, особые задачи и полномочия Государственной службы Украины по делам детей и Законом о финансировании этого органа", - пояснил Тарас Мельничук.
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