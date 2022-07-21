Об этом говорилось в ходе телефонного разговора Андрея Ермака Валерия Залужного с советником Президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли, информирует пресс-служба Офиса президента.

Андрей Ермак сообщил, что принято решение о создании в стране единого информационного хаба, способствующего работе военных журналистов, корреспондентов украинских и иностранных медиа.

Это позволит максимально быстро информировать мировое сообщество о ситуации на фронте и использовании техники и вооружения, которое украинская армия получает от партнеров.

Также стороны обсудили ситуацию на фронте и потребности Украины для отпора российскому вторжению.

Андрей Ермак и Валерий Залужный выразили благодарность Джейкобу Салливану и Марку Милли за мощную поддержку нашего государства в защите суверенитета и территориальной целостности.

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