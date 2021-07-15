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В Украине создадут 125 специализированных служб поддержки для пострадавших от насилия

15 июля, 2021 четверг
12:32

125 объединенных территориальных общин получат средства для создания и улучшения деятельности специализированных служб

Об этом сообщает Правительственный портал .

Для выполнения взятых обязательств и расширение доступа пострадавших в качественной и своевременной помощи Минсоцполитики развивает систему оказания помощи пострадавшим

"В рамках международных инициатив« Партнерство Биарриц "и" Коалиции действий для содействия достижению гендерного равенства ", которые объединяют усилия различных стран на пути к равенству различных групп женщин и мужчин, Украина взяла на себя обязательства по противодействию домашнему насилию и насилию по признаку пола ", - говорится в сообщении.

Для расширения сети специализированных служб поддержки пострадавших внедрено новую субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам в размере 274 200 000 грн, благодаря которой 125 объединенных территориальных общин получат средства для создания и улучшения деятельности специализированных служб, в частности приютов, дневных центров, консультативных служб, приобретение автомобилей для мобильных бригад при приютах.

Всего на территории Украины благодаря реализации государственной субвенции будет создано 28 новых приютов, 39 новых дневных центров, 58 новых консультативных служб и будет приобретено 40 автомобилей для мобильных бригад, действующих при приютах. Также будет улучшено уровень предоставления социальных услуг в 16 действующих приютах.

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