В Украине совершено более 500 сделок с сельхозземлей с момента запуска рынка 1 июля, - Минагрополитики
В Украине с 1 июля осуществлено 532 сделки с землей сельскохозяйственного назначения
Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики.
Согласно сообщению, по состоянию на 12 июля заключено 532 сделки с землей сельскохозяйственного назначения. Кроме того, за одиннадцать дней от начала рынка земли более 3,2 тыс. нотариусов подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр, из них 3101 согласовано, 123 - в очереди на рассмотрение, еще 433 получили отказ.
Отмечается, с Государственным земельным кадастром нотариусы работают в штатном режиме.
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