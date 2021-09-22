В Украине состояние 160 мостов близко к аварийному, а 710 - требуют немедленного ремонта, - Укравтодор
В Украине немедленного ремонта требуют 710 мостов, состояние 160 из которых - близкое к аварийному
Об этом пресс-служба Укравтодора сообщила в Facebook.
Согласно сообщению, сегодня исследовано 73% мостов на дорогах государственного значения и 25% - местного. По результатам обследования - 53% их количества не соответствуют нормативным требованиям. Отмечается, что 80% этих сооружений были построены до 1980 года, но не содержались на должном уровне.
"Первоочередного ремонта требуют 710 мостов. Состояние 160 из них приближено к аварийному. Некоторые из этих мостов находятся в критическом состоянии, поэтому их обновление является предметом национальной безопасности", - цитирует пресс-служба слова заместителя главы Укравтодора Андрея Ивко.
Отмечается, что в 2020 году был восстановлен капитальный, текущий, средний ремонт и реконструкция на 158 мостах. В 2021 году планируется восстановить около 165 мостовых сооружений при общем финансировании 4 млрд грн. На завершающем этапе находятся 138 объектов, или более 80% от запланированного объема. По итогам 16 месяцев восстановлено 296 искусственных сооружений.
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