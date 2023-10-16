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В Украине состоялась премьера фильма "Церковь без Христа" о необходимости запрета РПЦ

16 октября, 2023 понедельник
00:07
Культура

В воскресенье, 15 октября, состоялась премьера документального фильма народного депутата Николая Княжицкого "Церковь без Христа". Лента посвящена запрету деятельности в Украине русской православной церкви

Об этом сообщает Эспрессо.

Премьера фильма состоялась при полном зале ивано-франковского кинотеатра "Люмьер" в рамках международного форума Via Carpatia.

Лента рассказывает о роли РПЦ в украинском православии и его участии в решении Россией войны против Украины. Съемки фильма проходили в деоккупированной Бородянке, Киеве, Полтаве, Черновцах, Львове и Ивано-Франковской области.

ремєра фільму "Церква без Христа"

В фильме "Церковь без Христа" авторы представили доказательства того, что РПЦ в Украине функционирует как инструмент распространения захватнической политики Москвы. Автор фильма, народный депутат Украины Николай Княжицкий, приводит факты, подтверждающие, что так называемая УПЦ МП не отмежевалась от кремлевской церкви. Следовательно и доказательства, что РПЦ имеет разветвленную сеть в Украине, которая действует по задачам и под кураторством спецслужб РФ.

В ленте также показали случаи прямой коллаборации священников московского патриархата с россиянами, как это было, в частности во время оккупации Бородянки.

Микола Княжицький

"То, что я показываю в фильме - лишь иллюстрация гораздо большей и опаснейшей истории о том, как русская церковь прошла эволюцию от агитаторов "русского мира" к террористам", - сказал Княжицкий.

Автор фильма предлагает решение об ограничении деятельности Русской церкви в Украине. Княжицкий выдвинул на рассмотрение Законопроект №8221, однако по мнению народного депутата, власти делают все возможное, чтобы заблокировать принятие этого закона: "Это фильм политический, но он защищает не ту или иную партию, а мой законопроект №8221, который подписали представители разных политических сил: и "Европейской солидарности", и "Слуг Народа", и "За будущее", и "Доверия", и "Батькивщины". Но, к сожалению, документ не выносят в зал Верховной Рады. Чтобы подтолкнуть депутатов принять этот закон, мы и создали фильм. Лента рассказывает о том, почему необходимо этот закон принять".

В то же время народный депутат отметил, что законопроект №8221 поддержали представители всех патриотических политических сил: "Европейская солидарность", "Слуга Народа", "За будущее", "Доверие", "Батькивщина".

Кроме этого, в показе фильма и дискуссии принял участие председатель Комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике и представитель провластной фракции Никита Потураев.

Микита Потураєв

"Мы слишком долго шли к тому, чтобы появились законопроекты. Они появились. Еще слишком долго шли к тому, чтобы они смогли получить шанс появиться в зале (ВРУ, - ред.). Этот фильм точно не потеряет актуальность. Он актуален сегодня. Он будет актуален тогда, когда Верховная Рада проголосует за Законопроект. И даже тогда он не потеряет актуальности. Это будет часть истории о том, как долго и непросто мы пришли к тому, чтобы в конце концов поставить точку в зависимости от украинского православия от Москвы", – сказал он.

Историк и народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович отметил, что активность русской церкви в Украине способствует сохранению российского влияния в нашей стране: "Сотни лет этот империалистический паук искупил нас своими нитями. С 2014 года мы начинаем эти нити разрывать: декоммунизация, деколонизация, изменение календаря Сейчас самая крепкая из ниток, держащая нас в орбите влияния России - это русская церковь. Я уверен, и это же показывают соцопросы, что сейчас есть все основания, чтобы разорвать эту нить и говорить об укреплении независимости Украины".

Микита Потураєв, Володимир Вʼятрович, Софія Федина

В то же время кандидат политических наук и народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" София Федина отметила, что с точки зрения международного права предложенный законопроект отвечает всем международным нормам и конвенциям.

Микола Княжицький і Софія Федина

"Как международник, я знаю, что такое европейские конвенции по правам человека, международные конвенции. Европейцы, бывало, доказывали: «это же свобода религии, это же права». Но во всех этих конвенциях есть один важный пункт: любую структуру можно запретить, если она вредит национальной безопасности. А в таком случае есть все предпосылки полагать, что русская церковь создает опасность не только для государства, но и для существования Украинского государства", - сказала Федина.

Посмотреть документальный фильм "Церковь без Христа" можно по ссылке.

  • 14-15 октября в Ивано-Франковске проходит Шестой международный художественно-интеллектуальный форум Via Carpatia: "Будущее традиции: украинское в глобальном мире".
  • Николай Княжицкий на международном форуме Via Carpatia рассказал о фильме "Церковь без Христа", призывающем принять Закон 8221 о запрете московской церкви.

Общество
Украина
Николай Княжицкий
УПЦ МП
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