Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый – 24-летний заместитель командира боевой машины десанта – наводчик-оператор БМД-2 с бортовым номером "111".

"Утром 5 марта 2022 года по указанию командира колонна начала движение с территории детского заведения оздоровления и отдыха "Променистый", где Вооруженные Силы Украины наносили удары российским войскам, в направлении лесной зоны возле села Здвижовка Бучанского района Киевской области. Маршрут пролегал по улице Леха Качинского города Буча. Руководящий состав войск РФ отдал противоправный приказ расстрела гражданского населения и движущихся навстречу транспортных средств к моменту занятия новых боевых позиций", – рассказали в ОГП.

На своем пути российская военная колонна встретила два автомобиля с мирными людьми – взрослыми и двумя малолетними детьми. Семья из Донбасса, проживавшая в Буче, вместе с соседями пытались выехать с территории Бучанского района, где велись активные боевые действия. Увидев российскую технику, автомобили остановились. Военный РФ открыл огонь на поражение с 30 мм автоматической пушки 2А42 по автомобилям с гражданскими.

"Четыре человека получили смертельные ранения: мать, двое малолетних детей и сосед. Также нанесены телесные повреждения другим лицам, которые находились в авто. Среди них - отец погибшей семьи", - говорится в сообщении ОГП.