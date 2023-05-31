В Украине сообщили о подозрении российскому военному, расстрелявшему авто с детьми в Буче
В Украине сообщили о подозрении российскому военному, который, в нарушение норм международного права, открыл огонь на поражение по автомобилю с гражданскими в Буче
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, подозреваемый – 24-летний заместитель командира боевой машины десанта – наводчик-оператор БМД-2 с бортовым номером "111".
"Утром 5 марта 2022 года по указанию командира колонна начала движение с территории детского заведения оздоровления и отдыха "Променистый", где Вооруженные Силы Украины наносили удары российским войскам, в направлении лесной зоны возле села Здвижовка Бучанского района Киевской области. Маршрут пролегал по улице Леха Качинского города Буча. Руководящий состав войск РФ отдал противоправный приказ расстрела гражданского населения и движущихся навстречу транспортных средств к моменту занятия новых боевых позиций", – рассказали в ОГП.
На своем пути российская военная колонна встретила два автомобиля с мирными людьми – взрослыми и двумя малолетними детьми. Семья из Донбасса, проживавшая в Буче, вместе с соседями пытались выехать с территории Бучанского района, где велись активные боевые действия. Увидев российскую технику, автомобили остановились. Военный РФ открыл огонь на поражение с 30 мм автоматической пушки 2А42 по автомобилям с гражданскими.
"Четыре человека получили смертельные ранения: мать, двое малолетних детей и сосед. Также нанесены телесные повреждения другим лицам, которые находились в авто. Среди них - отец погибшей семьи", - говорится в сообщении ОГП.
- Ранее ОГП сообщил о подозрении российскому военному, изнасиловавшему женщину на Киевщине.
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