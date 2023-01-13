В Украине сообщили о договоренности насчет передачи Израилем технологий разумного оповещения о ракетах и дронах
Израиль согласился официально передать Украине технологии разумного оповещения о ракетах и дронах, которые помогут в войне против России
Об этом заявил посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук в Медиацентре Украина – Укринформ .
"Продолжается работа по передаче израильских технологий, связанных с разумным оповещением о ракетах и дронах. То есть эта технология официально передается израильской стороной. И я думаю, что через некоторое время мы получим ее полностью", - сказал Корнийчук.
- 21 ноября 2022 года Израиль предупредил власть РФ, что если Иран начнет поставки баллистических ракет России, то украинская армия может получить высокоточные баллистические ракеты.
- 6 декабря стало известно, что Америка и Израиль будут совместно разрабатывать лазерное противоракетное оружие.
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