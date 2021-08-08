В Украине сократят период между двумя привывками от COVID-19
Министерство здравоохранения рекомендовало сократить период между двумя привывками от коронавируса до 14 дней
Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает Радио Свобода .
По его словам, Минздрав рекомендовал сократить периода между введением двух доз вакцины в 14 дней, чтобы ускорить сроки вакцинации.
"Возьмем вакцину CoronaVac, то последние классические исследования по многим странам проводились с интервалом в 14 дней. Сейчас в Украине используется 28 дней. И, конечно, для того, чтобы охватить большее количество людей, рекомендуется сейчас использовать 14-дневный интервал. И это нормально . Для CoronaVac, по последним данным исследований, эффективность составляет 83%. Это именно при 14-дневном интервале ", - сказал Кузин.
- Напомним, 7 августа Игорь Кузин заявил, что оснований для введения жесткого карантина в начале сентября пока нет.
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