В Украине сократят период между двумя привывками от COVID-19

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает Радио Свобода .

По его словам, Минздрав рекомендовал сократить периода между введением двух доз вакцины в 14 дней, чтобы ускорить сроки вакцинации.

"Возьмем вакцину CoronaVac, то последние классические исследования по многим странам проводились с интервалом в 14 дней. Сейчас в Украине используется 28 дней. И, конечно, для того, чтобы охватить большее количество людей, рекомендуется сейчас использовать 14-дневный интервал. И это нормально . Для CoronaVac, по последним данным исследований, эффективность составляет 83%. Это именно при 14-дневном интервале ", - сказал Кузин.