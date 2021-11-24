В Украине сократилась "желтая" зона, Черновицкая область стала "оранжевой"
"Желтая" зона карантинных ограничений в Украине снизилась. С 24 ноября Черновицкая область перешла в "оранжевую"
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Сейчас "красная" зона является самой большой, к ней относятся 19 регионов: Киев, Киевская, Одесская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Луганская, Черниговская, Сумская, Житомирская, Черкасская, Ровенская, Львовская, Волынская, Ивано-Франковская, Винницкая, Хмельницкая область.
К "оранжевой" зоне теперь относятся Закарпатская, Черновицкая, Полтавская и Харьковская области.
В "желтой" зоне остались Тернопольская и Кировоградская области.
- Напомним, 22 ноября стало известно , что ситуация с коронавирусом полностью стабилизировалась в Луганской и Львовской областях, и они могут покинуть "красную" зону.
- 23 ноября в Минздраве сообщили , что в Киеве и пяти областях "красной" зоны только один COVID-показатель не стабилизировался.
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