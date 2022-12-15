В Украине сохраняется значительный дефицит электроэнергии, ситуация усугубляется погодой, - Укрэнерго

Об этом сообщает в Facebook "Укрэнерго".

"По состоянию на 15 декабря в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуацию значительно усложняют погодные условия: снег, обледенения, сильные порывы ветра. На востоке враг снова нанес артиллерийский удар по одному из деоккупированных районов. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры. работы начнутся после разрешения военных", – говорится в сообщении.

Угон по информации, всем облэнерго доказаны лимиты суточного потребления электроэнергии. К сожалению, с утра в некоторых областях они уже превышены и применены аварийные отключения.

Утром 14 декабря Россия атаковала Киев дронами, обломками от беспилотников повреждены админздание и 4 жилых дома в Шевченковском районе.

Объекты энергоинфраструктуры не получили повреждений во время массированной атаки дронов утром 14 декабря. В Укрэнерго заявили, что ситуация в энергосистеме Украины все еще остается сложной из-за большого объема повреждений в энергетической инфраструктуре.

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