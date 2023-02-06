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В Украине сохраняется дефицит электроэнергии, самая сложная ситуация — в Одессе и области, — Укрэнерго

6 февраля, 2023 понедельник
11:41
Общество

В Украине в связи с началом рабочей недели и похолоданием растут объемы потребления электроэнергии. Самая сложная ситуация остается в Одессе и области

Об этом сообщает Укрэнерго .

По состоянию на понедельник, 6 февраля, потребление электроэнергии в Украине растет из-за начала рабочей недели и из-за существенного похолодания. Поэтому в стране сохраняется дефицит мощности, особенно ощутимый в утренние и вечерние часы.

"Имеющийся объем производимой электроэнергии недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Выработанная электроэнергия распределяется на обеспечение работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения. Также в Украину осуществляется импорт электроэнергии", - рассказали в Укрэнерго.

Все облэнерго получили лимиты потребления.

В компании отметили, что в результате масштабной аварии на подстанции НЭК "Укрэнерго" , в Одессе и близлежащих районах продолжаются аварийные отключения.

"Из-за сетевых ограничений аварийные отключения применяются также в Киеве и в Киевской области", - рассказали в Укрэнерго.

Там подчеркнули, что сейчас энергетики работают над питанием потребителей Одессы по резервным схемам.

"Также объекты критической инфраструктуры должны постепенно перейти на альтернативные источники питания, что на данном этапе позволит высвободить определенный объем мощности и направить его для бытовых потребителей", - добавили в компании.

Специалисты сосредоточились на ремонте одного из объектов, который позволит ускорить обновление электроснабжения Одессы и Одесского района.

  • В связи со сложной ситуацией, которая произошла в Одесской области в результате аварии на одной из высоковольтных подстанций, премьер-министр Денис Шмигальпоручил в течение суток завезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии у Министерства энергетики.
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