Об этом сообщает Укрэнерго .

По состоянию на понедельник, 6 февраля, потребление электроэнергии в Украине растет из-за начала рабочей недели и из-за существенного похолодания. Поэтому в стране сохраняется дефицит мощности, особенно ощутимый в утренние и вечерние часы.

"Имеющийся объем производимой электроэнергии недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Выработанная электроэнергия распределяется на обеспечение работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения. Также в Украину осуществляется импорт электроэнергии", - рассказали в Укрэнерго.

Все облэнерго получили лимиты потребления.

В компании отметили, что в результате масштабной аварии на подстанции НЭК "Укрэнерго" , в Одессе и близлежащих районах продолжаются аварийные отключения.

"Из-за сетевых ограничений аварийные отключения применяются также в Киеве и в Киевской области", - рассказали в Укрэнерго.

Там подчеркнули, что сейчас энергетики работают над питанием потребителей Одессы по резервным схемам.

"Также объекты критической инфраструктуры должны постепенно перейти на альтернативные источники питания, что на данном этапе позволит высвободить определенный объем мощности и направить его для бытовых потребителей", - добавили в компании.

Специалисты сосредоточились на ремонте одного из объектов, который позволит ускорить обновление электроснабжения Одессы и Одесского района.