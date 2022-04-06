В Украине согласовано 11 гуманитарных маршрутов на 6 апреля, - Верещук
По состоянию на 6 апреля согласовано 11 гуманитарных коридоров в трех областях Украины
Об этом сообщила вице-премьер -министр реинтеграции Ирина Верещук.
Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.
Из Бердянска в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.
Из города Токмак в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.
Из города Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.
Из города Гуляйполе в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.
Из города Мелитополь в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.
Из города Северодонецк в Бахмут .
Место собрания: проспект Химиков, 28.
Из города Лисичанск в Бахмут. Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
Из города Попасная в Бахмут . Место сбора: ул. Первомайская, 42
Из поселка Горное в город Бахмут . Место сбора: ул. Гагарина, 13.
Из города Рубежное в город Бахмут .
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