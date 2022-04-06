В Украине согласовано 11 гуманитарных маршрутов на 6 апреля, - Верещук

Об этом сообщила вице-премьер -министр реинтеграции Ирина Верещук.

Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.

Из Бердянска в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.

Из города Токмак в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.

Из города Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.

Из города Гуляйполе в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.

Из города Мелитополь в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.

Из города Северодонецк в Бахмут .

Место собрания: проспект Химиков, 28.

Из города Лисичанск в Бахмут. Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Из города Попасная в Бахмут . Место сбора: ул. Первомайская, 42

Из поселка Горное в город Бахмут . Место сбора: ул. Гагарина, 13.

Из города Рубежное в город Бахмут .



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