В Украине согласовали 10 гуманитарных коридоров на 7 апреля: список
На сегодня, 7 апреля в Украине утвердили 10 гуманитарных коридоров для эвакуации населения
Об этом сообщила вице-премьер - министр реинтеграции Ирина Верещук в Telegram.
Донецкая область : Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).
Запорожская область : на собственном транспорте и автобусами:
- Бердянск – Запорожье;
- Токмак – Запорожье;
- Мелитополь – Запорожье.
- Энергодар – Запорожье.
- Северодонецк – Бахмут. Место собрания: проспект Химиков, 28.
- Лисичанск – Бахмут. Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
- Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42
- с. Горное – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
- Рубежное – Бахмут.
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