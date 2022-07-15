Об этом информирует в фейсбуке Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

На 1,2 млн га собрали 3,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур:

пшеницы – на 588,3 тыс. га намолочено 1,7 млн тонн зерна нового урожая;

ячменя – на 589,6 тыс. га – 1,8 млн тонн;

гороха – на 42,1 тыс. га намолочено 77,3 тыс. тонн.

Лидером по обмолоту являются сельхозтоваропроизводители Одесской области. Предприятия собрали 39% площадей – это 404 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, в общей сложности намолотили 982,8 тыс. тонн зерна. Также на Днепропетровщине собрано – 709,5 тыс. тонн на 24% площадей – 252 тыс. га. Аграрии Николаевщины собрали 37% площадей – 247 тыс. га – это 679,2 тыс. тонн зерна.



Кроме того, начался сбор озимого рапса.

"Аграрии 15 областей приступили к сбору озимого рапса, который обмолочен на площади 133,7 тыс. га, (11%) намолочено 259,2 тыс. тонн семян при урожайности 19,4 ц/га", - говорится в сообщении.

Морской коридор для перевозки украинских зерновых заработает на следующей неделе после подписания документа о его создании.

Россия ведет войну против Украины не только обстреливая торговые центры и роддома — она разрушает нашу экономику. Одним из действенных способов стала морская блокада с захватом ряда наших портов. Так наш враг зарубил нам морскую торговлю, а еще целенаправленно выжимает Украину как одного из ключевых поставщиков зерна на Ближний Восток, Африку и Азию.

Напомним, 13 июля в Стамбуле началась четырехсторонняя встреча по функционированию морских коридоров для экспорта нашего зерна. На переговорах должны присутствовать делегации из Украины, Турции, России и ООН

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