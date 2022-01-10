В Украине собирают подписи в поддержку задержанного в Италии по запросу РФ украинского режиссера Лавренчука

Об этом сообщает Радио "Свобода".



В Украине начали собирать подписи в поддержку режиссера Евгения Лавренчука – он был задержан в конце 2021 года в Италии по запросу Российской Федерации. Подписи собирают при поддержке "Коалиции деятелей культуры" – провозглашенной во Львове инициативы по защите культурного развития в Украине.



"Мы выступаем в поддержку Евгения Лавренчука и призываем всех, у кого есть соответствующая власть, не допустить его экстрадиции в Российскую Федерацию", – говорится в заявлении инициативы, которое обнародовали 5 января. По состоянию на утро 10 января публичное письмо подписало более 100 человек.



Среди них основатели инициативы – критик и редактор Дария Бадьор, культурный менеджер и бывший гендиректор Довженко-Центра Иван Козленко, инициатор законов об Украинском культурном фонде и государственном языке Ирина Подоляк, соучредительница Dofa.fund Ольга Сагайдак, журналист Юрий Макаров, писательница , основательница "Книжные магазины-Кафе" Галина Дольник, волонтер Елена Рофе-Бекетова и многие другие.



"Евгений Лавренчук является гражданином Украины, которая уже восемь лет де-факто находится в состоянии войны с Россией, и наши граждане подвергаются беспрецедентному давлению, преследованиям и репрессиям как на территории России, так и в оккупированном Крыму. Правосудие, осуществляемое в Российской Федерации, не имеет ничего общего ни с верховенством права, ни с соблюдением прав человека. Поэтому мы считаем, что экстрадиция Евгения Лавренчука в Российскую Федерацию несет прямые угрозы его жизни и здоровью", - говорится в обращении.



13 декабря 2021 года украинский режиссер Евгений Лавренчук на своей странице в фейсбуке сообщил, что начинает работать с израильской компанией Jerusalem Lyric Opera Studio & Festival.



15 декабря он вылетел из Тель-Авива во Львов с пересадкой в Неаполе. На 17 декабря был билет в Украину, но его задержали на аэродроме по запросу российской стороны об экстрадиции. С тех пор художник находится в следственном изоляторе в Неаполе. Генеральное консульство Украины в Неаполе оказывает ему консульскую помощь. Согласно решению российского суда в июле 2020 года, Евгений Лавренчук обвиняется в финансовых злоупотреблениях в России восемь лет назад. Тогда он работал в должности художественного руководителя "Польского театра в Москве".



"Мы ждем дополнительных материалов из России. Москва должна прислать запрос на экстрадицию из Италии с детальным объяснением, на основании чего они просят выдать Евгения Лавренчука. Затем эту информацию будет анализировать генеральный прокурор Апелляционного суда Неаполя, в результате чего предложит на рассмотрение суда принять или отклонить" просьба России об экстрадиции. Пока я не получал информации из прокуратуры, поступили ли эти новые данные из Москвы", – заявил в интервью Радио Свобода адвокат режиссера Альфонсо Татарано.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb