В Украине снова ввели стабилизационные отключения электроэнергии

Об этом информирует в телеграме ДТЭК .

"Сегодня госкомпания НЭК "Укрэнерго" применяет стабилизационные отключения электроэнергии", - пишет пресс-служба.

Отключения должны продолжаться не более 4 часов для каждой группы потребителей.

Графиком стабилизационных отключений сообщается: если нужно будет дополнительно сбалансировать систему, в течение дня возможен ввод аварийных отключений.