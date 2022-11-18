В Украине снова ввели стабилизационные отключения электроэнергии
18 ноября на всей территории Украины ввели стабилизационные отключения электроэнергии. Они должны продолжаться по четыре часа для каждой группы
Об этом информирует в телеграме ДТЭК .
"Сегодня госкомпания НЭК "Укрэнерго" применяет стабилизационные отключения электроэнергии", - пишет пресс-служба.
Отключения должны продолжаться не более 4 часов для каждой группы потребителей.
Графиком стабилизационных отключений сообщается: если нужно будет дополнительно сбалансировать систему, в течение дня возможен ввод аварийных отключений.
- 15 ноября россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве , Львове , Ривном , Харькове и области , Кривом Роге , Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.
- В Минэнерго заявили, что целью массированного ракетного удара 15 ноября могла быть остановка атомных электростанций Украины.
- Из-за резкого похолодания возросло потребление электроэнергии, 17 ноября в Украине применяли и почасовые, и аварийные отключения. Утром 17 ноября в Киеве применили экстренные отключения электроэнергии.
- 17 ноября в ДТЭК заявили, что из-за российских обстрелов отключения электроэнергии могут продолжаться и по нескольку дней.
- В Киеве в четверг, 17 ноября, во время экстренных отключений электричества электроснабжение ограничили на рекордных 523 МВт.
- 17 ноября после российских ударов были внедрены новые аварийные отключения света в дополнение к плановым стабилизационным, заявил Зеленский .
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