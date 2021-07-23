В Украине снова рекорд прививок в сутки: вакцинировано почти 140 тыс. человек
В Украине опять новый рекорд прививок за сутки - 139 441 человека вакцинировано против COVID-19 22 июля 2021 года
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В Украине опять новый рекорд прививок в сутки. 139441 человека вакцинировано против COVID-19 22 июля 2021. Одну дозу получили 76169 человек полностью иммунизированы - 63272 человека.
В течение суток работали:
- 743 мобильные бригады,
- 2672 пункта прививки;
- 171 центр вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 2920068 человек, из них получили 1 дозу - 2920066 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1619131 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4539197 прививок.
- Напомним, что 21 июля в Украине 120 090 человек вакцинировано против COVID-19.
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