В Украине снова рекорд прививок в сутки: вакцинировано почти 140 тыс. человек

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



В Украине опять новый рекорд прививок в сутки. 139441 человека вакцинировано против COVID-19 22 июля 2021. Одну дозу получили 76169 человек полностью иммунизированы - 63272 человека.



В течение суток работали:



- 743 мобильные бригады,

- 2672 пункта прививки;

- 171 центр вакцинации.



С начала прививочной кампании привито 2920068 человек, из них получили 1 дозу - 2920066 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1619131 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4539197 прививок.

Напомним, что 21 июля в Украине 120 090 человек вакцинировано против COVID-19.