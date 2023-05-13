В Украине снизится производство пшеницы на 21%, - минсельхоз США
Министерство сельского хозяйства США прогнозирует снижение производства пшеницы в Украине на 2023/2024 маркетинговый год на 21%
Об этом говорится в отчете ведомства.
Предполагается, что Украина сможет экспортировать 10 млн тонн пшеницы по сравнению с 15 млн тонн в текущем 2022/23 году, кукурузы - 16,5 млн тонн по сравнению с 25,5 млн тонн.
Министерство сельского хозяйства США объясняет, что причиной уменьшения объемов станет меньший урожай и сокращение экспортных запасов. Ведомство улучшило оценку экспорта пшеницы на этот год на 0,5 млн тонн - до 15 млн тонн, объяснив это лучшей, чем ожидалось, работой "зернового коридора" и "линий солидарности".
Однако министерство ожидает падения производства на 4,4 млн тонн до 16,5 млн тонн по сравнению с прошлым годом. Сбор других зерновых снизится до 28,67 млн тонн с 34,06 млн тонн в прошлом году и 53,51 в 2021/2022 МГ.
Так, кукурузы будет собрано 22 млн тонн по сравнению с 27 млн тонн в прошлом году, ячменя – 5,9 млн тонн против 6,18 млн тонн, овса – 350 тыс. тонн против 390 тыс. тонн и 478 тыс. тонн.
- В Польше было продано несколько тысяч тонн технического зерна из Украины. К махинациям были привлечены десятки компаний, сбывавших зерно для производства муки.
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