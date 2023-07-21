В Украине снизилось потребление электроэнергии: названа причина

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"Вчера вечером жара временно отступила, что сразу повлияло на уменьшение использования кондиционеров. Максимальная отметка потребления электричества в вечерние часы на 7% снизилась против аналогичного показателя предыдущего дня", - говорится в сообщении.

"Однако максимум потребления все еще приходится на вечерние часы, когда солнечные электростанции уже не работают, и энергосистеме необходимо привлекать тепловые и гидроэлектростанции, количество которых ограничено", – добавили в компании.

Там в очередной раз призвали украинцев бережно использовать электроэнергию в период с 16:00 до 23:00, а также не включать кондиционер на температуру ниже 23 градусов.

"В четверг вышел в ремонт энергоблок одной из атомных электростанций. Это снизило доступные мощности в энергосистеме для покрытия потребления в течение суток", - акцентировали в Укрэнерго.

Пока дефицита мощности в энергосистеме нет, однако вечером для лучшей балансировки будет применен импорт электроэнергии из Словакии. Экспорт на сегодняшний день не планируется.