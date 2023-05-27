В Украине следует ввести британский суд
Британские суды помогли навести порядок в Сингапуре, Гонконге. Там нынешняя система права исходит из британской
Кажется мне, братья и сестры, что если конь сдох - нужно с него слезть!
Мы 32 года реформируем судебную систему.
И суды сменили, и судей, и зарплаты и аттестацию ввели…
И что?
Доверия к ней как не было, так и нет.
Если не выходит, давайте не будем изобретать велосипед.
Большой украинский бизнес уже давно живет по британскому праву и отвечает по обязательствам.
Если нет – британский суд, которому все доверяют, устанавливает справедливость!
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Британские суды помогли навести порядок в Сингапуре, Гонконге. Там нынешняя система права исходит из британской. Британские суды работают в Арабских эмиратах в DIFC (Международный финансовый центр Дубаи). Это делает комфортной работу инвесторов в арабской стране (не дай Бог вам на себе испытать арабское правосудие)
Британские суды помогли навести порядок в Сингапуре, Гонконге. Там нынешняя система права исходит из британской.
Британские суды работают в Арабских эмиратах в DIFC (Международный финансовый центр Дубаи). Это делает комфортной работу инвесторов в арабской стране (не дай Бог вам на себе испытать арабское правосудие).
Британский суд с британскими судьями работает в Международном финансовом центре Астана (Казахстан).
Подобные финансовые центры развиваются сегодня еще в нескольких молодых странах.
Зачем нам изобретать велосипед?
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Примем решение и откроем Международный Финансовый Центр Киев!
С британским судом.
И все споры государства с инвесторами и бизнесом будут рассматриваться только в нем!
И верховным судом сделаем на десять лет Верховный суд Великобритании.
Нет, это не утрата суверенитета, его и так никогда не было, это приход в цивилизованный мир, где работают правила!
Об авторе. Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future
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