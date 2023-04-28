Об этом сообщила заместитель директора по административным вопросам Украэроруха Оксана Ожигова в эфире телеканала "Киев".

"Все, что мы имеем в результате сегодняшней ночной атаки, мы называем "опасность". Все что связано с авиацией, мы ассоциируем со словом "безопасность". Пока в воздушном пространстве Украины не будет гарантировано 100% ситуации безопасности, нам строить прогнозы рано. На сегодняшний день мы делаем шаги, чтобы как можно скорее возобновить полеты, когда это будет возможно. Но сейчас это все только подготовительная работа", - отметила она.