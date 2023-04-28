В Украине сказали, при каком условии возможно возобновление работы гражданской авиации в Украине
Украинская гражданская авиация не возобновит свою работу, пока в воздушном пространстве страны не будет стопроцентная безопасность
Об этом сообщила заместитель директора по административным вопросам Украэроруха Оксана Ожигова в эфире телеканала "Киев".
"Все, что мы имеем в результате сегодняшней ночной атаки, мы называем "опасность". Все что связано с авиацией, мы ассоциируем со словом "безопасность". Пока в воздушном пространстве Украины не будет гарантировано 100% ситуации безопасности, нам строить прогнозы рано. На сегодняшний день мы делаем шаги, чтобы как можно скорее возобновить полеты, когда это будет возможно. Но сейчас это все только подготовительная работа", - отметила она.
- Вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков рассказал , что гражданская авиация в Украине возобновится, как только позволит ситуация с безопасностью. В настоящее время правительство работает над тем, чтобы максимально быстро ее запустить.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.39
Покупка 37.39Продажа 38.02
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное