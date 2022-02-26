В Украине сигналами тревоги могут быть церковный звон

Об этом предупреждает Верховная Рада.



"Важно! По всей Украине сигналами тревоги может выступать церковный звон. Услышав звон колокола, необходимо срочно переходить в убежища", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb