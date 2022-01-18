В Украине сформируют более 150 батальонов Сил терробороны

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.



Отмечено, что постоянная численность Терробороны в мирное время составит 10 тысяч военнослужащих, а по штату особого периода подразделения будут насчитывать более 130 тысяч бойцов, для чего будет сформирован соответствующий резерв.



По словам министра обороны Алексея Резникова, развертывание системы ТРО будет проходить в три этапа, на первом из которых бригады и батальоны будут разворачиваться по штату мирного времени.



"В каждом батальоне формируется скелет из военнослужащих ВСУ. Их задачей является командование, обучение и согласование гражданских, которые заключат контракт на службу в резерве ТрО и будут защищать территорию, где проживают. За счет этих резервистов ТрО каждый батальон будет насчитывать до 600 человек. Формирование резерва ТрО по штатам особого периода - второй этап после того, как в батальонах и бригадах будет создано организационно-управленческое ядро ​​из военнослужащих и обеспечены соответствующие условия. За теми, кто заключит контракт и будет служить в резерве ТРО, будет закреплено оружие. Его будут выдавать на время учений или в случае возникновения определенных ситуаций", - сказал Резников.

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