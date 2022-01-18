В Украине сформируют более 150 батальонов Сил терробороны
В Украине планируют сформировать 25 бригад Сил территориальной обороны, объединяющих более 150 батальонов
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Отмечено, что постоянная численность Терробороны в мирное время составит 10 тысяч военнослужащих, а по штату особого периода подразделения будут насчитывать более 130 тысяч бойцов, для чего будет сформирован соответствующий резерв.
По словам министра обороны Алексея Резникова, развертывание системы ТРО будет проходить в три этапа, на первом из которых бригады и батальоны будут разворачиваться по штату мирного времени.
"В каждом батальоне формируется скелет из военнослужащих ВСУ. Их задачей является командование, обучение и согласование гражданских, которые заключат контракт на службу в резерве ТрО и будут защищать территорию, где проживают. За счет этих резервистов ТрО каждый батальон будет насчитывать до 600 человек. Формирование резерва ТрО по штатам особого периода - второй этап после того, как в батальонах и бригадах будет создано организационно-управленческое ядро из военнослужащих и обеспечены соответствующие условия. За теми, кто заключит контракт и будет служить в резерве ТРО, будет закреплено оружие. Его будут выдавать на время учений или в случае возникновения определенных ситуаций", - сказал Резников.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.55
-
EUR
Покупка 32.1Продажа 32.56
- Актуальное
- Важное