В Украине сформировали базу российских пропагандистов, - проект "Как не стать овощем"
Волонтерская инициатива сформировала базу российских пропагандистов, поддерживавших российскую агрессию в течение 8 лет
Об этом сообщили на сайте You Control .
Сообщается, что волонтерская инициатива по информационной гигиене "Как не стать овощем" сформировала базу российских пропагандистов, которые поддерживали полномасштабную войну против Украины и/или распространяли антиукраинские нарративы последние восемь лет. По состоянию на 5 июля 2022 база включает 1800 человек.
Эта база создана для наказания российских пропагандистов за то, что они непосредственно участвовали в геноциде украинского народа.
- Напомним, что СБУ разоблачила на государственной измене помощника народного депутата Украины.
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