Об этом сообщили на сайте You Control .

Сообщается, что волонтерская инициатива по информационной гигиене "Как не стать овощем" сформировала базу российских пропагандистов, которые поддерживали полномасштабную войну против Украины и/или распространяли антиукраинские нарративы последние восемь лет. По состоянию на 5 июля 2022 база включает 1800 человек.

Эта база создана для наказания российских пропагандистов за то, что они непосредственно участвовали в геноциде украинского народа.

Напомним, что СБУ разоблачила на государственной измене помощника народного депутата Украины.

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