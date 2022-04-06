В Украине сейчас взрывают младенцев. Мы должны об этом говорить, - режиссер "Армагедона" и "Трансформеров" Майкл Бэй

Об этом он рассказал изданию Variety.

"Я не смотрел "Оскар". … Мне безразлично. Голливуд становится очень самоуглубленным. В Украине сейчас подрывают младенцев. Мы должны об этом говорить", – сказал Бэй.



Отметим, что перед вручением награды за лучший документальный фильм, ведущий "Оскара" Крис Рок грубо пошутил по поводу облысения жены актера Вилла Смита - Джады Пинкетт-Смит. После этого Уилл Смит ворвался на сцену и ударил Рока и воскликнул: "Не говори имени моей жены своим гребаным ртом!". Впоследствии Смит получил награду за лучшую мужскую роль и извинился за свой эмоциональный поступок. Однако это событие стало "медийной бомбой" и получило широкую огласку.

Справочно. Майкл Бенджамин Бэй – американский кинорежиссер и продюсер. В первую очередь известен как режиссер крупнобюджетных экшенов: "Трансформеры", "Армагедон", "Плохие парни", "Скала" и "Остров".

Отметим, во время вручения кинопремии "Оскар" многие звезды Голливуда поддержали Украину. Звезды Голливуда Эштон Кутчер и Мила Кунис собрали $35 млн для Украины

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb