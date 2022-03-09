В Украине сети операторов и провайдеров работают стабильно повсюду, кроме зон боевых действий, - Госспецсвязи
В зонах боевых действий восстанавливают поврежденные каналы связи, а в укрытиях провели интернет
О ЦКЕ сообщило Госспецсвязи.
Для того чтобы украинцы могли узнавать новости и общаться с родными, операторы обеспечили доступ к интернету в хранилищах.
Сети операторов и провайдеров работают стабильно, кроме зон боевых действий. Там аварийно-ремонтные бригады имеют доступ к критически важным объектам телекоммуникационной инфраструктуры с целью восстановления.
В результате активных боевых действий провели резервирование и восстановление поврежденных каналов связи в Сумской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областях. В Харькове восстановлено цифровое телевизионное вещание.
В Сумской области обеспечили работу экстренных номеров, в частности организовали маршрутизацию звонков на многоканальный фиксированный номер оперативно-диспетчерской службы ГСЧС.
Укртелеком снял ограничение скорости доступа в интернет во всех областях, за исключением Сумской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской. В Черниговской области провайдер временно не предоставляет услуги из-за повреждения инфраструктуры во время боевых действий. Всего работают 75% региональных узлов связи.
Системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями продолжают функционировать в режиме управления во время военного состояния, которое осуществляет Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций при Госспецсвязи.
- Напомним, в Харькове возобновили украинское телевизионное вещание.
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