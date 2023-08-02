В Украине сертифицировали первую машину для разминирования украинского производства
Первая в Украине машина для подготовки почвы к разминированию отечественного производства уже получила сертификат соответствия. Эта разработка позволяет эффективно обезвреживать противопехотные и выявлять противотанковые мины
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
"Разработка харьковских производителей – машина для подготовки почвы к разминированию прошла соответствующую сертификацию. Компания-производитель уже получила сертификат соответствия и декларацию о соответствии, позволяющую наладить ее производство и использовать для разминирования территорий", - говорится в сообщении.
Украинская разработка имеет несколько преимуществ перед зарубежными машинами: простота конструкции и невысокая стоимость производства, обслуживания и ремонта. При этом разработка позволяет эффективно обезвреживать противопехотные и выявлять противотанковые мины.
Отмечается, что каждый месяц производители могут производить две такие машины.
"Мы заинтересованы в том, чтобы не импортировать оборудование, а покупать свое. Поэтому, безусловно, мы поддерживаем эффективные украинские разработки. Ключевая задача сегодня – масштабировать производство отечественных производителей", – сказала первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, такие машины как разработка харьковчан, будут полезны для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной специальной службы транспорта и частных операторов, занимающихся разминированием в Украине.
В Минэкономики также подчеркнули, что сегодня в Украине работают 20 машин для разминирования, из которых три – в Харьковской области. Также к разминированию привлечено около 3000 специалистов.
Для ускорения очистки территории страны от мин и взрывчатки этих мощностей недостаточно. Поэтому на каждой встрече с зарубежными партнерами поднимается вопрос по поставкам необходимого оборудования, обучению пиротехников, финансовому обеспечению гуманитарного разминирования.
- 26 июня стало известно, что в Украине локализуют производство современных машин для разминирования в сотрудничестве с мировым лидером в этой сфере – датской компанией Hydrema.
- 1 августа сообщалось, что пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обезвредили более 416 тысяч взрывоопасных предметов от 24 февраля 2022 года.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.84
Покупка 36.84Продажа 37.56
-
EUR
Покупка 40.74Продажа 41.76
- Актуальное
- Важное