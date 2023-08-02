Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

"Разработка харьковских производителей – машина для подготовки почвы к разминированию прошла соответствующую сертификацию. Компания-производитель уже получила сертификат соответствия и декларацию о соответствии, позволяющую наладить ее производство и использовать для разминирования территорий", - говорится в сообщении.

Украинская разработка имеет несколько преимуществ перед зарубежными машинами: простота конструкции и невысокая стоимость производства, обслуживания и ремонта. При этом разработка позволяет эффективно обезвреживать противопехотные и выявлять противотанковые мины.

Отмечается, что каждый месяц производители могут производить две такие машины.

"Мы заинтересованы в том, чтобы не импортировать оборудование, а покупать свое. Поэтому, безусловно, мы поддерживаем эффективные украинские разработки. Ключевая задача сегодня – масштабировать производство отечественных производителей", – сказала первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, такие машины как разработка харьковчан, будут полезны для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной специальной службы транспорта и частных операторов, занимающихся разминированием в Украине.

В Минэкономики также подчеркнули, что сегодня в Украине работают 20 машин для разминирования, из которых три – в Харьковской области. Также к разминированию привлечено около 3000 специалистов.

Для ускорения очистки территории страны от мин и взрывчатки этих мощностей недостаточно. Поэтому на каждой встрече с зарубежными партнерами поднимается вопрос по поставкам необходимого оборудования, обучению пиротехников, финансовому обеспечению гуманитарного разминирования.