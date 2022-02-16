В Украине сегодня впервые отмечают День единения
16 февраля в Украине отмечают День единения
Об этом свидетельствует указ №53/2022 президента Владимира Зеленского.
Согласно ему, в День единения будут поднимать Государственный Флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах, в 10:00 будут исполнять Государственный Гимн Украины, а дипломатические учреждения за рубежом будут организовываться в государствах, где находятся, мероприятия по единению и поддержке Украины.
15 февраля правительство утвердило план мер по празднованию Дня единения. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, с 1 марта 2022 года на 30% возрастут выплаты военным ВСУ. Зарплаты пограничников и нагцгвардейцев увеличатся до 20% с начала 2022 года (с учетом принятого решения о повышении выплат на 10% с 1 февраля).
Кроме того, будет создана единая информационная платформа стратегической коммуникации "UAвместе", направленная на ежедневное информирование граждан о безопасности в стране, а также на ускорение создания ТрО, организацию в украинских дипломатических учреждениях за рубежом встреч их сотрудников с украинскими общинами.
Также официальные лица и военные ВСУ будут проводить постоянные брифинги по ситуации на украинской границе.
МИД будет проводить в столицах стран мира мероприятия по популяризации Украины, а украинские дипломатические учреждения будут подсвечиваться цветами Государственного Флага.
16 февраля состоится молебен о единении в Софии Киевской.
В образовательных учреждениях вместе с МОН и Институтом национальной памяти 16 февраля будут проводить уроки, посвященные единению, а 17-18 февраля будут преподавать медиаграмотность.
Также будет издана "Книга для укрепления национального единства".
С 08:00 до 10:00 и с 19:00 до 22:00 16 февраля пройдет Всеукраинский телевизионный марафон, к которому присоединятся общенациональные каналы.
При поддержке Госкино в кинотеатрах и телеканалах страны будут показывать фильмы украинского производства.
- Напомним, 14 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о повышении военных зарплат, а также объявил 16 февраля Днем единения.
- Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил, что законопроект о повышении заработных плат в украинской армии будет рассмотрен уже на этой неделе, деньги планируют привлечь по перераспределению доходов бюджета.
- Правительство поддержало указ Владимира Зеленского о повышении зарплат военным на 30%.
- В Украине ко Дню единенияпройдет телемарафон.
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