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В Украине сегодня пишется новая история Европы, - Урсула фон дер Ляен

22 июля, 2023 суббота
05:07
Мир

Новейшая история объединенной Европы, возникшая из пепла Второй мировой войны, формировалась на основе свободы, демократии и равенства всех перед законом, и сейчас Украина вписывает новую страницу в эту историю Европы

Об этом в Нью-Йорке во время церемонии вручения Всемирной премии мира и свободы, которая в этом году по решению Всемирной ассоциации юристов присуждена Европейской комиссии, заявила президент этой евроинституции Урсула фон дер Ляен, говорится на сайте Еврокомиссии.

"История нашего Европейского Союза является историей демократий, молодых и зрелых, которые становятся сильнее вместе. Это история Германии и Италии, которые возродились после войны. Это история Испании, Португалии и Греции на пути от диктатуры к демократии. Это история демократического ренессанса после падения" железной Грузии, а также на Западных Балканах", - сказала глава Еврокомиссии.

Она отметила, что Европа стремится к устойчивому и длительному миру на основе принципов Хартии ООН, которые являются универсальными для всех государств мира. Именно эти принципы нарушила ворвавшаяся в Украину Россия и вновь принесшая войну на европейский континент.

Россия не только совершила невыразимые преступления, стирая города, изымая детей из семей, совершая хладнокровные убийства мирного населения. Эта война также идет против всех основ, на которых строятся Объединенные Нации. любого государства. Это слова, содержащиеся в Хартии ООН. Именно поэтому Европа будет стоять рядом с Украиной так долго, сколько это будет необходимым", - подчеркнула она.

Фон дер Ляен еще раз подчеркнула, что сегодня Украина воюет не только за свою свободу. Украина воюет за свободу каждой страны и именно такая свобода является основополагающим принципом Хартии ООН.

"Народ Украины хочет мира больше любого в мире. Но длительный мир может быть построен только на основе международного права. Должна быть независимая Украина, в пределах ее международно признанных границ, где будет обеспечена ответственность за военные преступления, где будут предоставлены гарантии безопасности, чтобы украинцы были свободны от страха. Именно это положено в основу мирной формулы ООН на ООН мирной формулы Президента Зелен и ООН. . Хартия должна быть начальным пунктом для любых переговоров о справедливом и продолжительном мире", - отметила глава Европейской комиссии.

Она отметила, что существует еще одна причина, по которой война Украины против российской агрессии демонстрирует глубокую взаимосвязь между миром и верховенством права.

"Украинцы сделали четкий выбор в пользу верховенства права и демократии. Они хотят присоединиться к Европейскому Союзу. Это означает глубокие и структурные реформы – от независимости судов до борьбы с коррупцией, от соблюдения прав меньшинств до свободы прессы. Поражает, как быстро и преданно Украина имплементирует эти реформы, несмотря на войну".

Еврокомиссия
Война с Россией
Урсула фон дер Ляйен
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