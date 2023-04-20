В Украине сегодня дождь, на юге - возможны грозы

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8, днем 8-13, в Закарпатье 14-19; в южной части ночью 6-11, днем 10-15.

На высокогорье Карпат небольшой дождь; температура ночью 0-5 тепла, днем 3-8.

В Киеве и Киевской области 20 апреля облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем небольшой дождь. Температура воздуха в столице ночью 6-8, днем 10-12; по области ночью 3-8, днем 8-13.