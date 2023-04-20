В Украине сегодня дождь, на юге - возможны грозы
В четверг, 20 апреля, в Украине ожидаются умеренные дожди, в южной части днем местами грозы
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8, днем 8-13, в Закарпатье 14-19; в южной части ночью 6-11, днем 10-15.
На высокогорье Карпат небольшой дождь; температура ночью 0-5 тепла, днем 3-8.
В Киеве и Киевской области 20 апреля облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем небольшой дождь. Температура воздуха в столице ночью 6-8, днем 10-12; по области ночью 3-8, днем 8-13.
- Синоптик Наталья Диденко прогнозировала в Украине незначительное похолодание и влажную погоду.
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