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В Украине сегодня чествуют детей, погибших в результате агрессии России

4 июня, 2023 воскресенье
12:23
Война с Россией

В воскресенье, 4 июня, в Украине чтят память детей, погибших в результате агрессии России

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Отмечается, что по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине с начала боевых действий, 14 апреля 2014 года, до конца 2021 года погибли 152 ребенка и 146 детей получили ранения. После начала полномасштабного вторжения в Россию количество жертв среди детей увеличивается ежедневно. И фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за активных боевых действий.

Также об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

"13-летний Дмитрий из Харькова, 4-летняя Лиза из Винницы, Сережа из Новосолоного, которому было всего 2 дня. В списке невинных детских жертв российской агрессии уже по меньшей мере 500 наших детей. Они могли стать известными учеными, художниками, спортивными чемпионами, творить историю Украины. Их убили российские оружие и ненависть, которые ежедневно продолжают уносить и разрушать жизнь украинских детей", - говорится в сообщении.

Точное количество пострадавших детей пока невозможно установить из-за активных боевых действий и российской оккупации части территории Украины.

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Общество
Украина
Владимир Зеленский
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