В Украине сегодня чествуют детей, погибших в результате агрессии России
В воскресенье, 4 июня, в Украине чтят память детей, погибших в результате агрессии России
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Отмечается, что по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине с начала боевых действий, 14 апреля 2014 года, до конца 2021 года погибли 152 ребенка и 146 детей получили ранения. После начала полномасштабного вторжения в Россию количество жертв среди детей увеличивается ежедневно. И фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за активных боевых действий.
Также об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.
"13-летний Дмитрий из Харькова, 4-летняя Лиза из Винницы, Сережа из Новосолоного, которому было всего 2 дня. В списке невинных детских жертв российской агрессии уже по меньшей мере 500 наших детей. Они могли стать известными учеными, художниками, спортивными чемпионами, творить историю Украины. Их убили российские оружие и ненависть, которые ежедневно продолжают уносить и разрушать жизнь украинских детей", - говорится в сообщении.
Точное количество пострадавших детей пока невозможно установить из-за активных боевых действий и российской оккупации части территории Украины.
- 3 июня Россия нанесла удар по Днепровскому району: из-под завалов дома получили тело девочки.
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