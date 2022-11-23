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В Украине сегодня будут действовать плановые отключения электроэнергии

23 ноября, 2022 среда
08:02
Экономика

Сегодня, 23 ноября, с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины применяются плановые отключения света

Об этом сообщают в Укрэнерго .

Отмечается, что это следствие неоднократных ракетных атак врага на сети компании, а также на электростанции, производящие электроэнергию.

"Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить все оборудование, поврежденное российскими ракетами и дронами", - отмечают в Укрэнерго.

Графики отключений составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти здесь .

В Укрэнерго добавляют, что не отключают конкретные дома, улицы или города, а предоставляют облэнерго только объемы (мегаты), на которые нужно уменьшить потребление.

  • В настоящее время специалисты ДТЭК работают над тем, чтобы сократить плановые отключения света. В ДТЭК планируют, чтобы плановые отключения электроэнергии продолжались не более 1-2 часов.

  • В результате ракетных атак Российской Федерации по критической инфраструктуре почти 50 процентов энергосистемы Украины выведены из строя, говорят в правительстве.

  • Украинцы, по всей вероятности, будут жить в режиме постоянных отключений света до конца марта следующего года, говорит гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

  • 22 ноября в Укрэнерго рассказали , что Украина подверглась 6 массированным атакам на энергосистему, в результате чего почти не осталось невредимых ТЭС, ГЭС и узловых подстанций.

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