В Украине сегодня будут действовать плановые отключения электроэнергии
Сегодня, 23 ноября, с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины применяются плановые отключения света
Об этом сообщают в Укрэнерго .
Отмечается, что это следствие неоднократных ракетных атак врага на сети компании, а также на электростанции, производящие электроэнергию.
"Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить все оборудование, поврежденное российскими ракетами и дронами", - отмечают в Укрэнерго.
Графики отключений составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти здесь .
В Укрэнерго добавляют, что не отключают конкретные дома, улицы или города, а предоставляют облэнерго только объемы (мегаты), на которые нужно уменьшить потребление.
-
В настоящее время специалисты ДТЭК работают над тем, чтобы сократить плановые отключения света. В ДТЭК планируют, чтобы плановые отключения электроэнергии продолжались не более 1-2 часов.
-
В результате ракетных атак Российской Федерации по критической инфраструктуре почти 50 процентов энергосистемы Украины выведены из строя, говорят в правительстве.
-
Украинцы, по всей вероятности, будут жить в режиме постоянных отключений света до конца марта следующего года, говорит гендиректор YASNO Сергей Коваленко.
-
22 ноября в Укрэнерго рассказали , что Украина подверглась 6 массированным атакам на энергосистему, в результате чего почти не осталось невредимых ТЭС, ГЭС и узловых подстанций.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.76
Покупка 39.76Продажа 40.47
-
EUR
Покупка 39.97Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное