Об этом сообщают в Укрэнерго .

Отмечается, что это следствие неоднократных ракетных атак врага на сети компании, а также на электростанции, производящие электроэнергию.

"Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить все оборудование, поврежденное российскими ракетами и дронами", - отмечают в Укрэнерго.

Графики отключений составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти здесь .

В Укрэнерго добавляют, что не отключают конкретные дома, улицы или города, а предоставляют облэнерго только объемы (мегаты), на которые нужно уменьшить потребление.

В настоящее время специалисты ДТЭК работают над тем, чтобы сократить плановые отключения света. В ДТЭК планируют, чтобы плановые отключения электроэнергии продолжались не более 1-2 часов.

В результате ракетных атак Российской Федерации по критической инфраструктуре почти 50 процентов энергосистемы Украины выведены из строя, говорят в правительстве.

Украинцы, по всей вероятности, будут жить в режиме постоянных отключений света до конца марта следующего года, говорит гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

22 ноября в Укрэнерго рассказали , что Украина подверглась 6 массированным атакам на энергосистему, в результате чего почти не осталось невредимых ТЭС, ГЭС и узловых подстанций.

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